SpaceX принимает заявки на спутниковый интернет в трех странах

Компания SpaceX расширила сферу публичного бета-тестирования услуги спутникового интернета Starlink и начала принимать предварительные заказы.

По информации CNBC, услуга пока доступна только в Великобритании, США и Канаде, однако другие регионы компания планирует начать покрывать уже со следующего года.

На веб-сайте компании подчеркивается, что предварительные заказы "полностью подлежат возмещению", но мелким шрифтом указывается, что "размещение депозита не гарантирует обслуживания".

SpaceX также заявляет, что "выполнение заказов может занять 6 месяцев и более" в зависимости от места расположения пользователей.

Стоимость комплекта Starlink составляет $ 499 плюс доставка, месячная абонентская плата - $ 99. В комплект входит маршрутизатор Wi-Fi и специальный терминал для подключения к спутникам.

Ранее, 4 февраля, тяжелая ракета-носитель Falcon 9 с 18-й партией 60 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink стартовала на орбиту.

В общей сложности SpaceX планирует вывести на околоземную орбиту 12 тысяч таких спутников, а затем довести их количество до 30 тысяч.