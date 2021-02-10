Последнее обновление: 10.02.2021 12:26

ОАЭ вывели межпланетный зонд на орбиту Марса

Категории: ОАЭ Космос

Автоматический межпланетный зонд Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) "Надежда" успешно вышел на орбиту Марса, за семь месяцев преодолев почти 500 млн километров.

В Космическом центре имени Мухаммеда бен Рашида Аль Мактума во вторник, 9 февраля, сообщили, что ОАЭ - пятая страна в истории, достигшая Красной планеты, передает DW.

"Это - историческая веха, которую удалось преодолеть усилиями Эмиратов, работавших над этим 5,5 млн часов на протяжении свыше шести лет", - указали в центре.

Запуск состоялся 20 июля 2020 года с помощью японской ракеты-носителя H-IIA с территории космического центра Танэгасима в Японии.

Зонд предназначен для изучения климата и нижних слоев атмосферы Красной планеты. Он оснащен тремя камерами, позволяющими вести наблюдение в видимом, инфракрасном и ультрафиолетовом диапазонах.

Ранее по теме


blog comments powered by Disqus
<Январь 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567
Февраль 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
25262728293031
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
1234567
В мире
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование