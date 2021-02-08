На мировом рынке очень большая конкуренция за COVID-вакцины - ЮНИСЕФ

На мировом рынке очень большая конкуренция за вакцины от коронавируса. Об этом во время форума «Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы» сказала глава представительства ЮНИСЕФ в Украине Лотта Сильвандер.

"Есть проблема по всему миру, что неровно происходит распределение вакцин. И, как вы знаете, вакцинация началась в странах с высоким уровнем дохода - как США, Великобритания и др. И почему Украина до сих пор не начала? Ну потому что есть определенная конкуренция на глобальном рынке относительно доступа к таким вакцинам ", - сказала Сильвандер.

Она добавила, что исправлению этой ситуации способствует объединение усилия ВОЗ, ЮНИСЕФ, в частности, была создана глобальная инициатива COVAX, с тем, чтобы страны с низким уровнем дохода, которые не могут конкурировать на мировом рынке, получили доступ к вакцине.

В то же время Сильвандер отметила, что для преодоления распространения коронавирусной болезни одной вакцинации недостаточно.

"Мы должны все же соглашаться на те ограничения, которые вводятся в странах, но наибольшей преградой, которая встает перед нами, - это дезинформация. Очень много ложных слухов, которые бытуют сейчас относительно различных доступных вакцин, и мы должны бороться, противодействовать всей этой дезинформации - вакцины являются безопасными, они были протестированы. Вакцины очень четко отслеживаются и регулируются. Нам нужно распространять тот посыл, что вакцины являются безопасными", - акцентировала Сильвандер.

Также она добавила, что на бытовом уровне необходимо продолжать придерживаться соответствующих правил: ношение маски, социальное дистанцирование, пользование антисептиками и соблюдение правил гигиены.

Как сообщалось, по данным Worldometer, в мире зафиксировано 106 727 667 случаев коронавируса, в частности, 2 328 405 летальных, выздоровели 78 428 009 человек.