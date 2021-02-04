В Мьянме после госпереворота заблокировали Facebook

Военное правительство Мьянмы приказало интернет-провайдерам временно заблокировать доступ к Facebook на фоне протестов через несколько дней после случившегося в стране госпереворота.

Министерство транспорта и коммуникаций Мьянмы поручило до 7 февраля ввести блокировку Facebook и его сервисов, чтобы сохранить «стабильность» в стране. Facebook известно, что «в настоящее время доступ в соцсеть для некоторых людей закрыт», сообщила агентству представитель компании, передает РБК.

«Мы настоятельно призываем власти восстановить связь, чтобы люди в Мьянме могли общаться со своими семьями и друзьями и иметь доступ к важной информации», — говорится в заявлении представителя Facebook.

Facebook не раскрывает числа пользователей в Мьянме, отметил Bloomberg. Один из иностранных операторов связи, работающих в стране, компания Telenor Myanmar, уже заявила, что будет выполнять предписание властей, но выразила «серьезную озабоченность» по поводу прав человека.

Госпереворот в Мьянме произошел 1 февраля: военные заключили под стражу президента страны Вин Мьина, государственного советника Аун Сан Су Чжи и руководство правящей партии «Национальная лига за демократию»,

Фактическим руководителем государства стал главнокомандующий вооруженными силами страны генерал Мин Аун Хлайн, который ввел военное положение на год. На должность исполняющего обязанности президента назначили вице-президента Мьянмы Мьинт Шве.