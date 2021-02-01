Крупнейший оператор Латвии прекращает ретрансляцию ряда российских телеканалов

Крупнейшая телекоммуникационная компания в Латвии Tet с 1 февраля прекращает ретрансляцию на территории республики пяти российских телеканалов — Первого балтийского канала, “НТВ Мир”, “Рен ТВ Балтия”, “Кинокомедия” и “Киномикс”.

Причиной такого решения стали опасения из-за возможного несоблюдения санкционного режима, сообщает пресс-служба оператора.

“Из-за неуверенности в праве на представление телеканалов и опасений по поводу несоблюдения режима санкций Tet прекращает ретрансляцию каналов ПБК, „НТВ Мир“, „Рен ТВ Балтия“, „Кинокомедия“ и „Киномикс“, заменяя их другими эквивалентными телеканалами”, — указывает телекоммуникационная компания, 51% капитала которой принадлежит государству, передает УНН.

“Несмотря на длительные и неоднократные запросы информации, Tet не имеет доступа к юридически обоснованной информации об условиях ретрансляции телеканалов ПБК, „НТВ Мир“, „Рен ТВ Балтия“, „Кинокомедия“ и „Киномикс“ в Латвии. Следовательно, невозможно провести надлежащую оценку рисков, как того требует действующее законодательство”, — говорится в ее сообщении.

Как отмечает оператор, распространителем этих телеканалов в Латвии является TEM LV — одна из компаний медиахолдинга Baltijas mediju alianse (“Балтийский медиа альянс”). В связи с этими обстоятельствами, а также публично выдвинутыми в отношении “Балтийского медиа альянса” обвинениями в нарушении международных санкций оператор планирует обратиться к государственным и правоохранительным органам с просьбой “прояснить как можно скорее действия, ожидаемые от поставщиков услуг платного телевидения для распространения вышеупомянутых телеканалов в Латвии, которые в настоящее время включены в список ретранслируемых каналов Национального совета по электронным СМИ, с целью обеспечения единообразного доступа и предотвращения несоблюдения правовых норм, иного подхода и искажения рынка”.

Национальный совет Латвии по электронным СМИ (NEPLP) летом прошлого принял решение запретить трансляцию в стране семи телеканалов группы RT, которая ранее действовала под брендом Russia Today. Как объясняет NEPLP, это было сделано, так как данные каналы “находятся под фактическим контролем и единоличным контролем” российского пропагандиста Дмитрия Киселева, который находится под санкциями ЕС.