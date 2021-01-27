Во время беспорядков в Амстердаме произошли взрывы

В Амстердаме, где уже четвертый день подряд продолжаются беспорядки из-за коронавирусных ограничений, произошло несколько взрывов.

Взрывы произошли в районе Осдорп на окраине столицы Нидерландов. Во время одного из инцидентов взорвался грузовой автомобиль, подожженный протестующими. В другом случае взрыв произошел в торговом киоске, сообщает РБК со ссылкой на nu.nl.

Во время беспорядков произошли столкновения с полицией. По словам начальника национальной полиции Виллема Вуэлена, вечер 26 января прошел «намного тише», чем предыдущие дни. Однако он отметил, что в социальных сетях по-прежнему множество призывов выходить на улицы.

Беспорядки в Нидерландах начались 22 января после того, как власти в связи с эпидемией COVID-19 ввели комендантский час в стране с 21:00 до 4:30, который будет действовать до 10 февраля.

В результате столкновений с протестующими в нескольких городах полиции пришлось применять дубинки, слезоточивый газ и водометы, власти также сообщают о множестве случаев мародерства.

25 января участники акций начали поджигать автомобили, пешеходные мосты, бить витрины магазинов и заведений. Во время стычек с полицией протестующие кидали в сотрудников органов камни и петарды. Десятки демонстрантов были задержаны и оштрафованы.