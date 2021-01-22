Последнее обновление: 22.01.2021 19:36

Во Франции разрабатывают летающий автомобиль на водороде для гонок

Французский стартап MACA разрабатывает скоростной летающий автомобиль на водороде Carcopter. Об этом сообщает New Atlas.

В компании утверждают, что пятиметровый автомобиль с вертикальным взлетом может разгоняться до 246 км в час.

В Carcopter, который предназначен для гонок, встроены шесть электродвигателей мощностью по 35 кВт каждый. Вес летающего автомобиля MACA планируется меньше 600 кг. В автомобиле будет место только для одного пилота.

Стартап заявляет, что первый полет Carcopter должен состояться до конца этого года, а в конце следующего планируют получить разрешение на полеты от профильного регулятора.

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