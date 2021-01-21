Последнее обновление: 21.01.2021 15:22

Байден начал работу над ошибками Трампа, подписав 15 указов

Джозеф Байден в первый день на посту президента США подписал свои первые 15 президентских указов, большинство которых отменяют спорные решения, принятые Трампом.

В частности, Байден инициировал возвращение США в Парижское соглашение по климату и остановил процедуру выхода из Всемирной организации здравоохранения.

Новый глава Белого дома отменил запрет на въезд в США жителей ряда мусульманских стран, введенный его предшественником Дональдом Трампом.

Байден подписал указ, обязывающий носить защитные маски на территории федеральных учреждений на протяжении ближайших 100 дней.

Он отменил разрешение на строительство трубопровода Keystone XL для поставки нефти из Канады.

Байден отменил режим чрезвычайного положения в связи с ситуацией на американо-мексиканской границе, позволяющий получать средств на финансирование возведения стены на американо-мексиканской границе в обход Конгресса.

Также Байден подписал указы о продлении моратория на выселение граждан, оказавшихся без средств в результате вызванного коронавирусом кризиса; о продлении заморозки выплат по образовательным кредитам; о введении моратория на сдачу в аренду территорий арктической зоны для добычи нефти и природного газа; об укреплении программы защиты детей мигрантов DACA, что дает временное освобождение от депортации молодым людям, которых привезли в США детьми; о гражданстве для мигрантов и ряд других.

Байден также подписал прокламацию, объявляющую день его инаугурации 20 января национальным днем единства.

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