CNN составил список из 15 фактов «самого известного» вранья Трампа

Телеканал CNN представил список из 15 случаев, когда действующий президент США нагло врал гражданам. В нем упомянуты случаи, произошедшие за все четыре года правления главы государства.

Как пишет аналитик CNN Дэниэл Дэйл, Трамп начал свое президентство с вранья. Во время его речи на инаугурации в январе 2017 года в Вашингтоне пошел дождь. Однако позже в этот же день на балу в честь церемонии Трамп заявлял, что дождь не начинался, пока он не закончил говорить, передает РБК..

Самой опасной ложью президента названы его заявления о том, что эпидемия коронавирусной инфекции в стране находится под контролем. В марте 2020 года во время брифинга в Белом доме Трамп заявил, что несмотря на заразность коронавируса, он «находится под полным контролем» властей. Эти слова уже тогда расходились с оценками пандемии со стороны экспертов из области здравоохранения.

Третьей в списке стало заявление Трампа 2019 года об опасности для штата Алабама от урагана Дориан. После этого метеослужба опровергла эту данные, однако президент не захотел признавать свою ошибку и даже продемонстрировал подправленную карту ураганов.

Самой нелепым случаем CNN называет вранье Трампа по поводу якобы поступившего ему звонка от главы Национального движения скаутов в 2017 году, в котором тот называл обращение Трампа к бойскаутам «величайшей речью». Однако последующая проверка показала, что такого звонка никогда не было.

В списке вранья Трампа также фигурирует искажение цитаты 2013 года конгрессмена от демократов Ильхама Омара с целью доказать его поддержку террористов из Аль-Каиды (организация запрещена в России); неточные заявления президента о торговле с Китаем; утверждение, что именно он добился принятия программы помощи ветеранам, хотя она была одобрена еще Бараком Обамой; утверждение о том, что «шум ветряных мельниц вызывает рак».

Самой «бесстыдной» ложью Трампа названы его заявления во время предвыборной кампании 2020 года, в течение которой он неоднократно обвинял своего соперника Джо Байдена в радикальных взглядах. В этом же пункте упоминаются слова президента в сентябре 2020 года, что Байден разрушит существующую систему здравоохранения США.

Автор статьи сообщает, что немалая часть лживых заявлений Трампа не имела никакого политического смысла.

20 января Трамп должен покинуть Белый дом — в этот день состоится инаугурация избранного президента Байдена. Последние недели правления Трампа сопряжены с новыми скандалами: палата представителей конгресса США утвердила ему второй импичмент в связи с событиями в Вашингтоне 6 января, когда сторонники действующего президента после митинга взяли штурмом здание Капитолия.

По мнению экспертов, если Трампа не накажут после обвинений в подстрекательстве к беспорядкам, это создаст опасный прецедент и осложнит уже существующий политический кризис в стране.