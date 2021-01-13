Последнее обновление: 13.01.2021 16:12

YouTube заморозил канал Трампа

Видеосервис YouTube приостановил работу канала действующего президента США Дональда Трампа как минимум на неделю.

Представитель YouTube сообщил, что недавно опубликованное видео на канале президента «спровоцировало насилие» и было удалено. Какое именно видео послужило причиной заморозки канала, в YouTube не уточнили, однако отметили, что после недельной блокировки пересмотрят свое решение, передает РБК со ссылкой на CNN.

YouTube оставался единственной крупной платформой, которая не заблокировала учетную запись Трампа. Аккаунты президента уже заморозили Facebook и Instagram, а Twitter из-за риска «подстрекательства к насилию» навсегда заблокировал страницу Трампа.

Теперь канал Трампа в YouTube не сможет в течение недели загружать новые видео или вести прямые трансляции. Кроме того, под оставшимися видео отключат комментарии.

Помимо аккаунтов самого Трампа под волну блокировок на ряде платформ попали учетные записи его сторонников. В Twitter заблокировали штаб Трампа, который после блокировки страницы президента выложил измененное изображение логотипа соцсети — красную птичку с серпом и молотом, а в мессенджере Discord забанили сервер The Donald, на котором общались сторонники главы государства.

Почти полной блокировке подверглась соцсеть Parler. Из-за отсутствия модерации Apple и Google удалили ее из своих магазинов приложений, а Amazon отключил от своего облачного хостинга. В Google сообщили, что нашли в соцсети около 100 примеров постов, «поощряющих и разжигающих насилие». Сама Parler обвинила Amazon в незаконном ограничении конкуренции и подала на компанию в суд.

Ранее по теме


blog comments powered by Disqus
<Декабрь 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
30123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910
Январь 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567
В мире
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование