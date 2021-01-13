Последнее обновление: 13.01.2021 16:12

Вице-президент США отказался применять 25-ю поправку для отстранения Трампа от власти

Вице-президент США Майк Пенс отказался отстранять Дональда Трампа от должности по 25-й поправке к Конституции США.

Об этом он заявил вечером во вторник, 12 января, в письме, адресованном спикеру Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси.

"Я не считаю, что такой курс действий отвечает интересам нашей нации или согласуется с нашей Конституцией", - отметил Пенс. Он сказал, что решение об отстранении президента в данном случае выходит за рамки его полномочий, и оно могло бы создать "ужасный прецедент".

По мнению Пенса, речь идет о политических играх. Он призвал членов Конгресса "снизить температуру и объединить страну", передает DW.

Также во вторник вечером Палата представителей Конгресса США приняла резолюцию с призывом к Пенсу воспользоваться 25-й поправкой к Конституции, чтобы отстранить Трампа. Если Пенс откажется это делать, члены Палаты представителей намерены рассмотреть вопрос об объявлении импичмента президенту США.

25-я поправка к Конституции США допускает процесс отстранения президента, если вице-президент и большинство высокопоставленных сотрудников администрации приходят к выводу, что глава государства не способен выполнять свои функции.

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