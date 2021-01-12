Последнее обновление: 12.01.2021 16:50

США вернули Кубу в список спонсоров терроризма

США вернули Кубу в список спонсоров терроризма. Госсекретарь США Майк Помпео пояснил, что Куба вернулась в список за укрывательство террористов.

В частности, республика приютила членов колумбийской Армии национального освобождения, которая в США признана террористической организацией. Кроме того, по словам Помпео, на Кубе от правосудия прячутся американские преступники.

«Режим Кастро должен прекратить свою поддержку международного терроризма и подрывные действия в отношении системы правосудия США», — заявил Помпео.

Власти Кубы назвали решение лицемерным, передает РБК.

«Мы осуждаем лицемерным и циничное поведение США, которые провозгласили Кубу государством, поддерживающим терроризм», —заявил министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья.

США впервые включили Кубу в список стран — спонсоров терроризма в 1982 году из-за поддержки партизанских отрядов в странах Центральной и Южной Америки. Экс-президент США Барак Обама в мае 2015 года исключил Кубу из этого перечня.



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