Последнее обновление: 11.01.2021 10:53

В Праге прошли массовые протесты против продления локдауна

В Праге тысячи людей вышли на улицы в воскресенье, 10 января, чтобы выразить протест против ужесточения правительством карантинных ограничений, направленных на борьбу с коронавирусом.

По данным полиции, число участников этой акции составило две тысячи человек. Многие из них не носили масок и не соблюдали социальную дистанцию.

Некоторые протестующие имели при себе плакаты с надписями: "Остановите коронавирусный террор" и "Мы не овцы". Организаторами акции выступили, кроме прочего, владельцы ресторанного бизнеса и фитнесс-тренеры. Гостиницы и культурные заведения закрыты в Чехии с середины октября. Сообщается, что среди выступивших на митинге с речью был и экс-президент Чехии Вацлав Клаус, передает DW.

По словам демонстрантов, закрытие ресторанов, магазинов и школ приведет к тому, что цена пандемии для экономики окажется еще более высокой. Кроме того, локдаун будет иметь негативные последствия для психического здоровья людей, подчеркивали активисты.

Ранее, 7 января, правительство объявило о продлениидействующего в стране с 22 октября локдауна как минимум до 22 января. В соответствии с карантинными правилами, в общественных местах чехам запрещено встречаться более чем с одним человеком. Кроме того, с девяти часов вечера до пяти утра в стране действует комендантский час.

Реагируя на массовое недовольство ужесточением карантинных мер, президент Чехии Милош Земан призвал жителей страны проявить терпение. При этом он отметил, что увеличение числа заражений коронавирусом, наблюдающееся в стране в последнее время, объясняется недисциплинированностью людей.

Ранее Земан заявил в интервью чешскому онлайн-изданию Blesk.cz, что связывает надежду на преодоление кризиса, связанного с пандемией COVID-19, с началом вакцинации. При этом он поблагодарил ЕС за усилия по закупке вакцины и призвал Израиль помочь Чехии в организации прививочной кампании.



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