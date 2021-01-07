Администрация США рассматривает отстранение Трампа после беспорядков в Вашингтоне

Администрация США обсуждает возможность отстранения Дональда Трампа от власти и передачи полномочий главы государства Майклу Пенсу после того, как сторонники действующео в среду ворвались в Конгресс.

Об этом сообщил телеканал CBS со ссылкой источники, передает ТАСС.

По их данным, члены американского правительства обсуждают такую возможность, но пока еще не представили свои предложения Пенсу. Речь идет о намерении ряда членов кабинета задействовать 25-ю поправку к Конституции США. Согласно этой поправке, вице-президент занимает пост главы государства в случае досрочного прекращения полномочий президента, его недееспособности. Кроме того, поправка определяет порядок установления временной недееспособности американского лидера, при которой вице-президент начинает исполнять обязанности главы Белого дома.

Эта поправка ни разу не применялась с тех пор, как около полувека назад была принята. В среду после событий в Конгрессе ряд законодателей призвал задействовать эту поправку.

Источники ABC News тем временем утверждают, что Трамп довольно долго отвергал попытки вызвать Национальную гвардию в среду днем, когда толпа ворвалась в Капитолий, и решился действовать только после того, когда несколько чиновников Белого дома потребовали остановить хаос «ради страны».

Источники сообщают ABC News, что помощники объяснили Трампу, что если не будут приняты меры, другие протестующие могут мобилизоваться по всей стране, и ситуация будет только ухудшаться.

Президентский срок Трампа истекает 20 января, когда состоится инаугурация Джозефа Байдена.