СМИ объявили о победе демократа Уорнока на выборах в сенат США в Джорджии

Демократ Рафаэль Уорнок победил республиканку Келли Леффлер во втором туре выборов в сенат США в штате Джорджия.

Об этом сообщили телеканалы CNN и ABC News, передает РБК.

Официально подсчет голосов еще не завершен. По данным телеканала NBC, после обработки около 98% бюллетеней Уорнок набрал 50,5% голосов, Леффлер — 49,5%, сообщил Reuters.

3 ноября в США переизбирали треть сената. В Джорджии ни один из кандидатов не смог набрать нужного числа голосов, поэтому в штате провели второй тур. Его исход определит, кто получит большинство в сенате — демократы или республиканцы.

В Джорджии разыгрываются два места в сенате. С учетом возможной победы Уорнока общий счет между партиями составляет 49 мест у демократов против 50 у республиканцев. На еще один мандат претендуют демократ Джон Оссофф и республиканец Дэвид Пердью.

Если оба демократа — Уорнок и Оссофф — выиграют, у партии появится преимущество в сенате. Оно будет связано с избранием вице-президентом США демократа Камалы Харрис. По должности она возглавит сенат и, если при рассмотрении какого-либо вопроса мнения законодателей разделятся поровну, будет обладательницей решающего голоса.

Если же республиканцы получат по результатам выборов в Джорджии хотя бы одно место в сенате, они сохранят в нем большинство.