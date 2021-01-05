Университет в Турции сообщил о приборе для диагностики коронавируса за 10 секунд

Частный Билькентский университет в Анкаре увтерждает, что создал прибор, способный за десять секунд по анализу слюны диагностировать заражение коронавирусом SARS-CoV-2 с вероятностью 99%.

«В отличие от широко используемых ПЦР-тестов, система основана не на репликации образцов, а на обнаружении присутствия или отсутствия вируса с помощью передовых оптических методов. В системе используются оптические и электронные модули, обеспечивающие как точное обнаружение вирусов, так и высокую селективность обнаружения», - говорится в сообщении на сайте университета.

Технология обнаружения вируса разрабатывалась семь месяцев и способна в будущем работать не только с SARS-CoV-2, но и с другими патогенами, передает РБК.

Система обнаружения основана на оптических методах, для нее разработан специальный чип обнаружения патогенов. Взятая у пациента проба смешивается со специальным раствором, а смесь капают на чип обнаружения патогена. Если в ней с помощью биосенсорного устройства обнаруживается вирус, цвет флуоресцентного свечения меняется.