В Польше начался трехнедельный карантин

Польша с 28 декабря по 17 января ввела национальный карантин, который предусматривает, в частности, закрытие горнолыжных спусков, закрытие торговых центров и ограничения в передвижении в новогоднюю ночь.

В указанный период в Польше установлен запрет на свободное перемещение лиц в новогоднюю ночь: с 19:00 31 декабря 2020 года до 6:00 1 января 2021 года. Ограничение не касается лиц, которые будут выполнять служебные обязанности.

Также приостановлена работа торговых центров. Ограничение не касается продуктовых магазинов, газетных киосков, аптек и магазинов средств гигиены и бытовой химии, парикмахерских и косметических салонов, крупных мебельных магазинов, функционирующих в отдельных помещениях.

Приостановлено обслуживание в гостиницах. Ограничение не касается обслуживания работников государственных служб, медиков, пациентов специализированных больниц, представителей COS (спортсмены). Исключение составляют также гостиницы для персонала.

Приостановлено функционирование инфраструктуры горнолыжных трасс. Доступ к спортивной инфраструктуре разрешен только для лиц, занимающихся профессиональным спортом.

Установлен 10-дневный карантин для лиц, въезжающих в Польшу организованным транспортом.

Продлен запрет на самостоятельное перемещение лиц, не достигших 16-летнего возраста (с понедельника по пятницу с 8:00 до 16:00).

Продлен запрет проезда в общественном транспорте в количестве, превышающем 50% сидячих мест, или 30% всех мест.

Продлены ограничения на одновременное пребывание в религиозных сооружениях лиц, в количестве, превышающем 1 человека/15м².

Продлены ограничения на проведение общественных мероприятий, количество не связанных родственными связями участников которых превышает 5 человек.

Продлены ограничения на функционирование спортзалов, фитнес-клубов, аквапарков. Продлены ограничения относительно одновременного пребывания в магазине количества лиц, превышающего 1 человека/15м².

Продлено установленное время обслуживания лиц пожилого возраста - 10:00-12:00.

Продлены ограничения на функционирование предприятий общественного питания. Реализация заказов только с доставкой.

Рядом с этим, как сообщают польские СМИ, глава польского правительства Матеуш Моравецкий опроверг запрет на ограничение передвижения граждан во время новогодней ночи.

Напомним, ранее министр здравоохранения Адам Недзельский сообщал, что Польша вводит национальный карантин с 28 декабря до 17 января.