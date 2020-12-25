«Британский штамм» коронавируса выявили в Швейцарии и Нигерии

В Швейцарии у двух жителей Великобритании зафиксировали первые в стране случаи заражения новым штаммом коронавируса. Об этом сообщило Федеральное управление общественного здравоохранения страны.

«В Швейцарии новый вариант (коронавируса. — РБК) из Великобритании выявлен в двух образцах анализов. <…> Эти люди проживают в Великобритании и дали положительный результат на коронавирус в Швейцарии», — говорится в заявлении.

В ведомстве сообщили, что имена заболевших известны. Одного из них и всех контактирующих с ним людей уже уведомили о текущей ситуации, и они все находятся в режиме самоизоляции. Со вторым заболевшим власти пока пытаются связаться, передает РБК.

В Нигерии также обнаружили новый штамм коронавируса, который представляет собой особую форму его мутации, сообщил директор Африканских центров по контролю и профилактике заболеваний (Africa CDC) Джон Нкенгасонг.

«Это отдельная линия от Великобритании и Южной Африки», — сказал Нкенгасонг, указав, что вопрос требует дополнительного исследования.

Новый штамм выявлен на фоне роста в Нигерии заражений коронавирусом. По словам Нкенгасонга, за последнюю неделю страна сообщила о росте числа случаев заболевания на 52%, а вся Южная Африка — на 40%. При этом никаких доказательств, что росту заражений способствовал именно новый штамм, сейчас нет, подчеркнул он.

О возникновении новой мутации коронавирусной инфекции 14 декабря сообщил глава Министерства здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок. На тот момент им заразились уже более 1 тыс. человек. По словам премьер-министра Британии Бориса Джонсона, заразность нового штамма выше на 70%, чем у предыдущих вариантов вируса. Во Всемирной организации здравоохранения завили, что начали исследование мутации и будут передавать информацию о ней властям других стран.

На данный момент новый штамм COVID-19 был также зафиксирован в Германии, Сингапуре, ЮАР, а также в Дании, Нидерландах и Австралии.