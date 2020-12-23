В Израиле распустили парламент

Правительственной коалиции Израиля, возглавляемой премьер-министром Биньямином Нетаньяху и министром обороны Бенни Ганцем, не удалось достичь соглашения по вопросу о госбюджете на следующий год.

Последний срок его утверждения истек в полночь вторника, 22 декабря, и Кнессет - парламент Израиля - был автоматически распущен, передает DW.

Чтобы предотвратить тяжелый экономический кризис в следующем году, правительство Израиля во вторник утвердило финансовый план в качестве альтернативы регулярному бюджету.

Отношения между партнерами по коалиции - правоконсервативной партией Нетаньяху "Ликуд" и левоцентристским блоком Ганца "Кахоль Лаван" - обострились в последние месяцы. Коалиционный договор предполагал принятие бюджета на 2020 и 2021 год. Однако Нетаньяху отказался утверждать бюджет на следующий год, сославшись на чрезвычайные обстоятельства в связи спандемией коронавируса.

Критики полагают, что таким образом Нетаньяху хочет помешать Ганцу занять пост премьер-министра осенью 2021 года, как это было согласовано в коалиционном договоре.

Из-за роспуска парламента выборы в Израиле пройдут уже в четвертый раз менее чем за два года. Предварительная дата новых выборов - 23 марта.

В Израиле на протяжении нескольких месяцев проходили акции протеста против политики главы правительства страны Биньямина Нетаньяху. Причинами протестов послужили выдвинутые против Нетаньяху обвинения в коррупции, а также недовольство израильтян правительственными мерами по борьбе с пандемией COVID-19 и связанными с ними ограничениями.