В мире число заражений коронавирусом превысило 77,71 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 77718154 (+534657 за сутки) по данным Worldometer на 8:38 22 декабря 2020 года. От болезни COVID-19 уже умерли 1709011 (+9367) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 218 странах. На данный момент лечение проходит 21415746 (+32697) человек, из них 106271 (-42) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 54593397 (+503717) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 18473716 (+200109) случаями заражения, Индия – 10075422 (+19174), Бразилия – 7264221 (+25621), Россия – 2877727 (+29350) и Франция – 2479151 (+5797). Беларусь – на 49 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: США – 200109, Великобритания – 33364, Россия – 29350, Бразилия – 25621, Индия – 19333. Беларусь (1893) – на 35 (+11) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 326772, Бразилия – 187322, Индия – 146145, Мексика – 118202 и Италия – 69214. Беларусь – на 74 (+1) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: США – 1841, Бразилия – 549, Германия – 533, Россия – 493, Италия – 415. Беларусь – на 69 (-3) месте.

В Беларуси официально подтверждены 175416 случаев заражения коронавирусом и 1333 смерти.