Китайский бренд Chery построит в Турции завод по производству электромобилей

Китайский автогигант инвестирует $1 млрд в строительство завода по производству электромобилей в Самсуне, который находится на побережье Черного моря в Турции. Об этом сообщает издание Hürriyet.

«Благодаря этим инвестициям планируется создать завод по производству гибридных автомобилей с электрическими и аккумуляторными батареями годовой мощностью 150 тыс. автомобилей и исследовательский центр технологий устойчивой мобильности», - пишет издание.

Предприятие, которое запустят в 2026 году, обеспечит прямую занятость до 5 тыс. человек. Мощность предприятия, с учетом как электромобилей, так и запчастей нового поколения, составит 200 тысяч.