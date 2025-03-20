Последнее обновление: 20.03.2025 18:07

В Беларуси повысили размер базовой арендной величины

В Беларуси повышен размер базовой арендной величины. Об этом сообщает Государственный комитет по имуществу.

Согласно информации, с 1 апреля 2025 года базовая арендная величина составит 18,77 белорусских рублей. Как поясняет ведомство, этот размер установлен с учетом индекса потребительских цен за 2024 год по отношению к 2023 году.

«Незначительное увеличение БАВ на 5,7% позволит продолжить эффективно распоряжаться государственным имуществом и компенсировать затраты арендодателей по объектам аренды без ущерба существующему уровню деловой активности», - комментирует Госкомимущество.

Утверждается, что предложение по изменению размера базовой арендной величины было «единогласно поддержано предпринимательскими структурами» в рамках общественно-консультативного (экспертного) совета по развитию предпринимательства при Госкомимуществе.

На основании базовой арендной величины определяется размер платы при сдаче в пользование недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности, а также в собственности хозяйственных обществ.

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