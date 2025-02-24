ЕС запретит полеты выполняющим перевозки внутри РФ авиакомпаниям третьих стран

Евросоюз будет запрещать полеты на свою территорию авиакомпаниям третьих стран, которые будут выполнять перевозки внутри России. Об этом говорится в заявлении Еврокомиссии.

"Пакет (антироссийских санкций – прим.) расширяет запрет на полеты, позволяя вносить в список перевозчиков третьих стран, выполняющих внутренние рейсы по России или поставляющих авиационные товары российским авиакомпаниям или для внутренних рейсов в России. Если эти авиакомпании будут включены в список, им будет запрещено летать в ЕС", - сказано в заявлении.

Кроме того, ЕС запретил проведение транзакций с рядом российских портов и аэропортов.

"ЕС запрещает любые транзакции с определенными портами и аэропортами в России, которые используются для поставок в Россию беспилотников, ракет и связанных с ними технологий, или для обхода предельных цен на нефть или других ограничительных мер судами, эксплуатация которых представляет высокий риск для судоходства", - говорится в заявлении.