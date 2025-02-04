Индекс PMI в промышленном секторе Польши в январе вырос до 48,8 пункта

Новый год принес небольшое улучшение настроений в польской промышленности.

В январе индекс PMI, отражающий деловую активность в секторе, увеличился на 0,6 пункта – с 48,2 в декабре до 48,8. Это первый рост показателя за последние три месяца.

По словам главного экономиста Федерации польских предпринимателей Лукаша Козловского, в течение года промышленные предприятия ожидают возобновления роста рынка.

«С одной стороны, улучшается финансовое положение польских потребителей, что может повысить их уверенность в будущем и отразиться на покупательской активности. С другой стороны, прогнозируется восстановление экономической конъюнктуры и спроса со стороны ключевых торговых партнеров. В долгосрочной перспективе это должно привести к увеличению объемов экспортных заказов», - сказал экономист, которого цитируют польские СМИ.

Несмотря на позитивный сдвиг, индекс PMI по-прежнему не достиг нейтрального уровня в 50 пунктов.

Напомним, что значение выше 50 сигнализирует о росте активности по сравнению с предыдущим месяцем, а ниже 50 – о ее снижении.