Sony и Honda представили первый совместный электромобиль

Совместное предприятие Sony и Honda представило свой первый электромобиль в США. Об этом сообщает Kyodo News.

Презентация автомобиля Afeela 1 состоялась во время медиа мероприятия в преддверии CES 2025, одной из крупнейших в мире технологических выставок, которая открывается во вторник в Лас-Вегасе.

Четырехдверный седан оснащен цифровой панелью и десятками датчиков для предотвращения аварий.

Afeela 1 включает в себя передовые интерактивные сервисы на основе генеративного искусственного интеллекта. Технология позволяет водителям управлять функциями автомобиля с помощью голосовых команд и получать персонализированные предложения.

Компания Sony Honda Mobility Inc. уже начала принимать предварительные заказы на электромобиль Afeela 1, который будет стоить $89 900. Первые поставки запланированы на 2026 год.

В настоящее время электромобиль доступен для онлайн-бронирования жителями Калифорнии.