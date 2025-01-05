Последнее обновление: 05.01.2025 16:00

Нью-Йорк ввел плату за въезд в наиболее загруженную часть Манхэттена

Нью-Йорк ввел плату за въезд в наиболее загруженную часть Манхэттена.

Как сообщают зарубежные медиа, проезд по Манхэттену к югу от Центрального парка теперь обойдется в девять долларов (€8,70) в день. Изначально планировалось ввести плату в $15 в день, но после протестов сумму решили снизить.

Так власти города хотят сократить пробки в популярной у туристов части города, а также снизить уровень шума и загрязнения воздуха. Собранные деньги планируется направить на развитие общественного транспорта в мегаполисе.

Против дорожных сборов протестовали водители такси и доставки, а также соседние общины. В пятницу вечером экстренная апелляция соседнего штата Нью-Джерси против введения платы за проезд провалилась в федеральном суде. Судья постановил недостаточно доказанным то, что введение платы за проезд нанесет ущерб жителям штата.



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