Германия запретила въезд девяти гражданам Грузии

Германия ввела запрет на въезд ряду граждан Грузии, ответственных за насилие над мирными демонстрантами во время проевропейских митингов, которые всколыхнули страну в течение последних недель. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел страны.

Во вторник, 31 декабря, МИД Германии сообщил о введении запрета на въезд девяти гражданам Грузии, которые ответственны за насилие против мирных демонстрантов и представителей оппозиции страны.

"Право на мирный протест является одним из универсальных прав человека, и мы обязаны защищать его", – добавили в немецком внешнеполитическом ведомстве.