Последнее обновление: 01.01.2025 14:52

Германия запретила въезд девяти гражданам Грузии

Германия ввела запрет на въезд ряду граждан Грузии, ответственных за насилие над мирными демонстрантами во время проевропейских митингов, которые всколыхнули страну в течение последних недель. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел страны.

Во вторник, 31 декабря, МИД Германии сообщил о введении запрета на въезд девяти гражданам Грузии, которые ответственны за насилие против мирных демонстрантов и представителей оппозиции страны.

"Право на мирный протест является одним из универсальных прав человека, и мы обязаны защищать его", – добавили в немецком внешнеполитическом ведомстве.



<Декабрь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Январь 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789
Политика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование