Последнее обновление: 04.11.2024 18:13

Alibaba сократила штат отдела метавселенной

Alibaba Group Holding сокращает операции в области метавселенной. Об этом пишет SCMP со ссылкой на источники.

Десятки сотрудников подразделения Yuanjing, которое занимается цифровыми мирами, уволены в рамках реструктуризации, направленной на повышение эффективности организации. Сокращения затронули деятельность компании в Шанхае и Ханчжоу, отмечает издание.

Yuanjing продолжит свое существование, уделяя внимание приложениям и инструментам для метавселенной, а также предоставляя клиентам услуги в данной области.

Подразделение разработало облачную операционную систему для использования метавселенной в видеоиграх и различных приложениях. Его основали в 2021 году на фоне ажиотажа вокруг платформ виртуальной реальности. Тогда же Facebook провела ребрендинг, переименовавшись в Meta.

Впоследствии убытки масштабной инициативы от корпорации Марка Цукерберга превысили $50 млрд. В третьем квартале она отчиталась об очередных финансовых потерях подразделения Reality Labs.

В августе Alibaba запустила группу больших языковых моделей с упором на математику под названием Qwen2-Math, которые «превосходят GPT-4o и Claude 3.5» в этой области.



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