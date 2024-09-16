Латвия передаст Украине британские бронемашины CVR(T)

Латвия передаст Украине британскую гусеничную бронетехнику. Количество машин не называют в целях безопасности. Об этом сообщают местные медиа со ссылкой на Минобороны Латвии.

Боевые разведывательные гусеничные бронемашины "CVR(T)" (Combat Vehicle Reconnaissance) были закуплены в Великобритании. Контракт был подписан еще в 2014 году на 123 бронемашины, из которых 116 модернизированных.

Еще один контракт на закупку дополнительной техники Латвия подписала с Британией в 2019 году.

CVR(T) — это боевая машина разведки (гусеничная), созданная в Великобритании в 1960 году. На вооружение британской и армий других стран мира поступило 3500 машин этого класса. В зависимости от модификации вмещает в себя 3-4 человека экипажа. Может быть оснащена пушкой 76-мм L23A1 или 1 x 30 mm L21 Rarden, а также пулеметами L8A1, L9A1, GMPG или L37A1.