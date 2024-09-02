Индекс PMI в промышленном секторе Польши в августе составил 47,3 пункта

По данным компании S&P Global, индекс PMI для польской промышленности в августе 2024 года составил 47,8 пункта, что немного выше июльского значения в 47,3 пункта.

Это может свидетельствовать о замедлении темпа сокращения экономической активности.

Индекс PMI используется для оценки состояния промышленности: значение выше 50 пунктов указывает на рост активности, 50 пунктов — на нейтральное состояние, а ниже 50 — на спад. Чем дальше значение отклоняется от уровня 50, тем более выражены изменения в экономике.

Экономист PKO Banku Polskiego Анна Войтыняк отметила, что августовский индекс оказался лучше рыночных ожиданий: «Рост PMI не означает ещё улучшения деловой конъюнктуры. Индекс всё ещё находится ниже ключевого уровня в 50 пунктов, который указывает на расширение активности. Тем не менее, результат августа отражает замедление темпов снижения объемов производства, новых заказов и численности рабочей силы».

Август стал уже 28-м месяцем подряд, когда PMI для Польши находится ниже нейтрального уровня, что составляет более двух лет.