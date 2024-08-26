На Омском нефтеперерабатывающем заводе произошел взрыв

На Омском нефтеперерабатывающем заводе (ОНПЗ) произошел взрыв, пишет Telegram-канал «112» и местное издание NGS55.

В пресс-службе Омского НПЗ сообщили РБК, что пострадали два человека.

NGS55 пишет о «громком хлопке» в районе Нефтяников, после которого возник пожар на ОНПЗ. По данным «112», площадь возгорания составляет 300 кв. м, огнем охвачена установка АВТ-11. NGS55 оценивает площадь пожара в 1 тыс. кв. м.

Издание со ссылкой на региональное МЧС пишет о выезде подразделений на предприятие на улице Губкина в 14:45 по местному времени (11:45). В тушении пожара задействованы 52 специалиста и 15 единиц техники.

В пресс-службе Омского НПЗ РБК сообщили, что «предприятие работает в штатном режиме». «Возгорание на Омском НПЗ под контролем. Автоматической системой безопасности завода зафиксировано возгорание технологического оборудования. Сработавшие средства автоматизированного пожаротушения и пожарная служба оперативно локализуют возгорание», - говорится в сообщении.