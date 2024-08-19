Последнее обновление: 19.08.2024 16:38

В Эстонии впервые положат "зеленый" асфальт

Транспортный департамент в Эстонии 21 августа положит на тестовом участке "зеленый" асфальт, чтобы уменьшить экологический след дорожного покрытия. Об этом пишут эстонские медиа.

По сообщению департамента, это станет первой попыткой применить в Эстонии асфальтовое дорожное покрытие, в котором битум, изготавливаемый из нефти, частично заменят связующим полимером растительного происхождения лигнином.

"Зеленый" асфальт уложат на тестовом участке проезжей части и пешеходно-велосипедной дорожки на дороге Мяекюла-Коэру-Капу.

Лигнин является сложным полимерным соединением, которое пропитывает стенки растительных клеток в процессе их одеревенения. Он обладает высокой прочностью на сжатие и применяется в химической промышленности для производства различных материалов.



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