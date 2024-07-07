Последнее обновление: 07.07.2024 14:55

Apple одобрила приложение для Epic Games в Европе

Компания Apple заявила в пятницу, что одобрила приложение Epic Games для онлайн-магазина игр на iPhone и iPad в Европе, на фоне судебного дела, между компаниями, которое ведут с 2020 года. Об этом сообщает Reuters.

Разработчики приложений и антимонопольные регуляторы критикуют жесткий контроль Apple над экосистемой приложений для iOS.

Еще до объявления Apple компания Epic заявила, что компания дважды отклонила документы, которые издатель видеоигр подал для запуска Epic Games Store, поскольку дизайн определенных кнопок и ярлыков был похож на те, что используются в ее App Store.

"Отказ Apple является произвольным, обструктивным и нарушающим DMA (Закон о цифровых рынках ЕС), и мы поделились своим беспокойством с Европейской комиссией", - говорится в сообщении Epic Games.

Epic и Apple ведут судебную тяжбу с 2020 года, когда игровая компания заявила, что практика Apple взимать до 30% комиссий за внутренние платежи на своих устройствах с операционной системой iPhone (iOS) нарушает антимонопольное законодательство США.



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