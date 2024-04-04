РФ совершила массированную атаку дронов на Харьков

В ночь на 4 апреля по Харькову было выпущено по меньшей мере 15 беспилотников, часть из них сбили силы ПВО, заявил утром глава областной военной администрации Олег Синегубов.

Попадания несбитых дронов-камикадзе были зафиксированы в трех районах города.

В Новобаварском районе, где был поврежден трёхэтажный жилой дом, во время спасательных работ погибли трое спасателей. Когда произошел повторный удар, они извлекали из-под рухнувших плит перекрытия на третьем этаже 67-летнего мужчину, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям. Мужчина выжил.

В результате попадания дрона в 14-этажный дом были частично разрушены балконы верхних этажей, повреждены конструктивные элементы. Там погибла 69-летняя женщина, заявил Синегубов.

Всего в Харькове, по его данным, 12 человек получили травмы разной степен, трое в тяжелом состоянии.

Среди раненых — спасатель, полицейский и медицинская сестра, уточнили в МВД Украины. Повреждены три многоэтажки, три пожарные машины, два автомобиля скорой помощи, здание больницы, говорится в сообщении полиции.

Генштаб ВСУ заявил, что российские военные в ночь на четверг атаковали Украину 20 беспилотниками типа Shahed, сбить удалось 11 дронов.