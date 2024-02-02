Армения больше не может полагаться на Россию в военных нуждах

Армения больше не может полагаться на Россию как на своего главного оборонного и военного партнера, поскольку Кремль неоднократно подводил ее, заявил премьер Никол Пашинян.

По его мнению, Армении стоит подумать о налаживании более тесных связей с Соединенными Штатами, Францией, Индией и Грузией.

"Мы должны понимать, с кем мы действительно можем поддерживать военно-технические и оборонные отношения", – сказал он в интервью Армянскому общественному радио.

Пашинян напомнил, что ранее 95-97% оборонных отношений Армении были с Российской Федерацией. Но "сейчас этого не может быть как по объективным, так и по субъективным причинам", добавил он.