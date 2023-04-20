Вторая тестовая попытка запуска Starship может не состояться

Пока неизвестно, решила ли SpaceX технические проблемы со Starship и состоится ли вторая попытка запуска корабля 20 апреля. Об этом в Twitter написал Илон Маск.

"Команда работает круглосуточно над многими вопросами. Возможно, 4/20, возможно нет", – написал Маск.

Технические проблемы уже сорвали первую попытку космического запуска Starship, состоявшуюся 17 апреля. SpaceX отменила эту попытку, когда на часах обратного отсчета оставалось около девяти минут, ссылаясь на проблему с давлением, вызванную, вероятно, замерзшим клапаном. Следующая попытка запуска состоится с космодрома Starbase, объекта SpaceX на побережье Мексиканского залива в Южном Техасе. Будет задействована первая ступень ракеты-носителя Booster 7 и прототип разгонного блока, известный как Ship 24.

Если все пойдет по плану, Booster 7 упадет в Мексиканский залив примерно через восемь минут после запуска. Ship 24 достигнет космоса и сделает частичный оборот вокруг Земли, прежде чем упадет в Тихом океане у Гавайских островов через 90 минут после старта.

SpaceX подчеркнула, что готова к тому, что Starship так и останется на земле. Компания не ожидает полного успеха, если бы не произошел запуск, это будет тестовый полет.