Литовская разведка сообщила о трещинах в первом энергоблоке БелАЭС

Департамент госбезопасности Литвы в своем бюллетене сообщил о том, что в первом энергоблоке Белорусской АЭС были обнаружены трещины.

Литовская разведка напоминает, что в 2022 году первый энергоблок АЭС был остановлен для регламентных работ, но информацию о выявленных дефектах власти Беларуси не публиковали.

«По имеющимся разведывательным данным, Беларусь и «Росатом» скрыли информацию об инцидентах, которые случились на БелАЭС, а также о дефектах, обнаруженных в системах реакторов. В мае 2022 года системы управления первым энергоблоком БелАЭС зафиксировали трещины в сварных швах верхних шпонок корпуса реактора», — говорится в документе.

Сообщается, что для исправления дефектов надо было демонтировать реактор, но такая мера даже не рассматривалась по политическим причинам.