В Беларуси подписан указ по обеспечению своевременной выплаты зарплаты

Минтруда РБ получило право выносить обязательные для исполнения нанимателем требования о выплате работникам заработной платы, следует из указа №3 от 9 января 2022 года.

«…в случае установления Департаментом государственной инспекции труда Министерства труда и социальной защиты … фактов* невыплаты (неполной выплаты) нанимателем в установленный срок заработной платы и (или) иных выплат, причитающихся работнику …, Департамент выносит обязательное для исполнения нанимателем требование об устранении нарушений законодательства о труде в отношении обеспечения выплаты заработной платы», - говорится в документе.

Отмечается, что «в случае устранения нанимателем нарушений в установленный в требовании срок меры ответственности за данные нарушения в отношении его должностных лиц не применяются».

При этом, факты невыплаты нанимателем заработной платы Минтруда может получать из сведений правоохранительных и иных госорганов, а также от организаций, граждан и СМИ.

«При неисполнении нанимателем требования … о выплате заработной платы в установленный срок Департамент вправе выносить решение о взыскании заработной платы. Данное решение является исполнительным документом, подлежит оформлению и исполнению в порядке, установленном законодательством об исполнительном производстве, и может быть предъявлено к исполнению в течение трех месяцев со дня его вынесения», - сказано в документе.

«[Решение] предъявляется Департаментом вместе с заявлением о возбуждении исполнительного производства в органы принудительного исполнения. Данное решение может быть также предъявлено к исполнению самим работником», - отмечается в документе.

Совмину поручено в трехмесячный срок определить порядок вынесения и исполнения требования об обеспечении выплаты заработной платы, а также порядок вынесения решения о взыскании заработной платы.