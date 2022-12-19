Последнее обновление: 19.12.2022 11:11

Власти РБ планируют запустить второй энергоблок БелАЭС в первом квартале 2023 года

Энергетический пуск второго энергоблока БелАЭС запланирован в первом квартале 2023 года. Об этом сообщил министр энергетики Виктор Каранкевич.

Готовность второго блока - 97%. В рамках этапных программ на нем продолжаются плановые технологические работы.

"Энергетический пуск блока, подключение его к энергосистеме планируется в первом квартале 2023 года", - проинформировал Каранкевич, которого цитирует пресс-служба Минэнерго.

Ранее власти заявляли, что второй энергоблок будет введен в эксплуатацию до конца 2022 года, до этого его запуск планировался на конце февраля – начале марта 2022 г.

Ранее по теме


<Ноябрь 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234
567891011
Декабрь 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
2829301234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311
2345678
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование