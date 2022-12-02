Последнее обновление: 02.12.2022 09:22

Совмин РБ подписал постановление о повышении нефтепошлин с 1 декабря

Совмин РБ постановлением №830 от 30 ноября 2022 года повысил ставки экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, вывозимых за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза.

Согласно документу ставки экспортных пошлин с 1 декабря 2022 года на сырую нефть, мазут, битум нефтяной, вазелин и парафин, отработанные нефтепродукты повышаются до $43,3 за 1 т (ранее – $42,7); прямогонный бензин –до $ 23,8 за 1 т (ранее – $23,4); товарные бензины, дизельное топливо, легкие, средние дистилляты, бензол, толуол, ксилолы, масла смазочные – до $ 12,9 за 1 т (ранее – $12,8).

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