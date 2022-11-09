Последнее обновление: 09.11.2022 19:36

Беларусь и Россия подписали межправсоглашение о единых правилах конкуренции

Межправительственное соглашение о единых правилах конкуренции подписали сегодня руководители антимонопольных ведомств Беларуси и России Алексей Богданов и Максим Шаскольский.

Как сообщает пресс-служба МАРТ, соглашение разработано в рамках реализации Союзной программы о единых правилах конкуренции Союзного государства и направлено на сближение антимонопольного законодательства.

«Оно позволит для субъектов создать единые правила игры на рынках Союзного государства, а для антимонопольных органов - совместно реагировать на антиконкурентные практики и вырабатывать единые подходы по их устранению», - говорится в сообщении.



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