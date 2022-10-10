Действующий президент Австрии выиграл выборы в первом туре

Действующий президент Австрии Александер Ван дер Беллен победил на президентских выборах в воскресенье в первом туре и проведет второй срок в должности.

По предварительным окончательным результатам, объявленным вечером, не учитывающим голосование по почте, действующий президент Австрии набрал 54,6% голосов. Это означает, что второй тур выборов не нужен.

По предварительным итогам, явка составила 52,5% от имевших право голоса. Александр ван дер Беллен в соцсетях уже поблагодарил избирателей за высказанное ему доверие.

Его главный оппонент от ультраправой Австрийской партии свободы Вальтер Розенкранц набрал 19,1% и занял второе место.

Розенкранц ранее отметился скандальным заявлением по Украине, сказав, что из-за быстрого предоставления Украине статуса кандидата на членство в Европейском Союзе Вена может пересмотреть свое участие в нем.

Почтовые голоса, которые будут подсчитаны в понедельник, могут внести незначительные изменения в результаты.

Согласно прогнозам ARGE Wahlen для APA и SORA/ORF, уже содержащим оценку голосов по почте, Ван дер Беллен в конечном итоге получит около 56% голосов избирателей.

В 2016 году Ван дер Беллен выиграл президентские выборы только во втором туре, он получил 53,79%, а его тогдашний оппонент от Австрийской партии свободы Норберт Хофер – 46,21%.