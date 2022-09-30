Не менее 23 человек погибли после ракетного удара РФ по гуманитарной колонне в Запорожье

Российские войска нанесли ракетный удар по окраинам Запорожья - удар пришелся по гуманитарной колонне, стоявшей в очереди на выезд на оккупированные территории, сообщили в Запорожской областной военной администрации.

"Пока известно о 23 погибших и 28 раненых. Все гражданские люди, наши земляки", - написал в телеграме глава Запорожской ОВА Александр Старух.

По его словам, люди стояли в очереди для выезда на временно оккупированные территории Запорожья, чтобы забрать своих родственников и отвезти им помощь.

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко написал в телеграмме, что, по предварительным данным, по Запорожью выпустили 16 ракет ЗРК "С-300", передает BBC

"Четыре ракетных удара нанесены по району авторынка, а также по пункту сосредоточения автотранспорта и граждан для выезда/въезда на/с временно оккупированной территории Украины. Там стояла колонна машин с гражданскими, следовавшими за своими родственниками на временно оккупированную территорию", - написал он.