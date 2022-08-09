Минобороны Беларуси объявило о втором этапе проверки территориальной обороны Минска

Минобороны Беларуси объявило о проведении с 9 августа второго этапа комплексной проверки органов управления территориальной обороны города Минска.

«В соответствии с планом подготовки Вооруженных Сил…», - говорится в сообщении ведомства.

«В рамках проверки комиссией Генерального штаба Вооруженных Сил будет оценена эффективность работы должностных лиц городского исполнительного комитета и трех районных администраций по руководству формированием территориальных войск и выполнением учебно-боевых задач», - также сказано в сообщении.

В Минске будут сформированы штабы территориальной обороны и воинские части территориальных войск, которым «предстоит решать задачи по охране объектов жизнеобеспечения населения и участвовать в обеспечении общественного порядка совместно с органами внутренних дел».

Из запаса на военные сборы планируется призвать более 300 военнообязанных.

«Сегодня мэру города Минска поставлена задача на формирование территориальных войск трех районов (Советский, Первомайский и Центральный районы) с призывом более 300 военнообязанных», - заявил начальник Генштаба ВС РБ Виктор Гулевич. – «Данное мероприятие является завершающим в рамках проверки уровня подготовки территориальной обороны столицы, первый этап проверки проведен с 17 по 28 января».

Проверка завершится командно-штабным учением, в ходе которого территориальные войска отработают задачи по охране и обороне объектов, обеспечивающих жизнедеятельность города, и обеспечению правопорядка.