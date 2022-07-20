Путин назвал условие для экспорта зерна из Украины

Путин заявил, что Россия готова способствовать экспорту продовольствия из Украины, однако для этого Запад должен снять ограничения для поставок зерна из России.

"Мы будем способствовать вывозу украинского зерна, но мы исходим из того, что все ограничения, связанные с поставками российского зерна, будут сняты", – сказал Путин в Тегеране после переговоров с президентами Ирана и Турции, сообщает Укринформ со ссылкой на Le Monde.

Он также подчеркнул, что этому раньше никто из международного сообщества не возражал.

"Как известно, американцы сняли ограничения на поставку российских удобрений на мировые рынки", – сказал Путин. Он также заявил, что для улучшения ситуации на международных продовольственных рынках нужно разрешить поставки российского зерна на экспорт.

США, страны Европы и другие страны неоднократно подчеркивали, что их санкции никак не касаются продовольствия, поставляемого в РФ или из нее. Именно это отмечается в обнародованных на прошлой неделе Министерством финансов США официальных разъяснениях.

Документ однозначно указывает, что Соединенные Штаты не вводили никаких ограничений на транзит или поставки в Россию или с ее территории агропромышленной продукции и удобрений. В список ограничений для импорта в США вошли только изделия морской продукции и алкоголь, однако экспорт такой продукции в Россию не запрещен.