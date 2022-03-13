Последнее обновление: 13.03.2022 22:52

Завод «БелДжи» останавливает производство до апреля

СЗАО «БелДжи» приостанавливает производство автомобилей до апреля, сообщают белорусские медиа со ссылкой на пресс-службу предприятия.

Согласно сообщению, с 16 марта по 1 апреля часть сотрудников будет отправлена в отпуск, судя по всему неоплачиваемый. Те, кому положен отпуск на это время, получат полагающиеся выплаты, с остальными вопросы решаются индивидуально.

Приостановка производства, как утверждается, вызвана «нарушениями логистических связей и перебоями в поставках материалов и комплектующих из КНР».

Накануне завод резко повысил рублевые цены на свои автомобили.

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