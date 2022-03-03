Магазины H&M приостановили работу в Минске

В Минске 3 марта не открылись магазины H&M в ТРЦ Галерея и Палаццо.

В соцсетях торговых центров никакой информации об этом не было, пишет kaktutzhit.by.

Дело в том, что 2 марта вечером стало известно о приостановке работы магазинов H&M в России.

Шведский ритейлер H&M Group сообщил, что решил приостановить все продажи в России в связи с «трагическим развитием событий на Украине».

«В настоящее время мы обновляем наш интернет-магазин, но совсем скоро он возобновит свою работу!», — написано на заглушке на сайте российского H&M.

На какой период остановлены продажи, не уточняется.