Казахстан заявил о нейтралитете в войне РФ против Украины

Казахстан заявил о своем нейтралитете в войне России против Украины и выступает за урегулирование ситуации путем переговоров.

"Конфликт России и Украины к Казахстану никакого отношения не имеет. Мы не поддерживаем ни ту, ни другую сторону. В этом плане никаких вопросов быть не может", - сказал замминистра обороны Султан Камалетдинов в кулуарах Сената, передает Tengrinews.kz.

Президент Казахстана Токаев 2 марта в телефонном разговоре с Путиным сказал, что «очень важно прийти к согласию по ситуации в Украине путем переговоров».

Ранее, власти Казахстана заявили, что не признают созданные Россией псевдореспублики Л/ДНР.