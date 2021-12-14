Генсек НАТО хочет стать главой Центробанка Норвегии

Генеральный секретарь НАТО норвежец Йенс Столтенберг подал заявку на участие в конкурсе по выбору нового главы Центрального банка Норвегии.

Об этом сообщила во вторник пресс-служба норвежского правительства, передает ТАСС.

«22 человека подали заявку на пост нового главы Центрального банка. Срок подачи заявок истек 9 декабря», - говорится в сообщении.

Пресс-служба опубликовала список соискателей, одним из которых является 62-летний Столтенберг.

Йенс Столтенберг, ранее дважды занимавший пост премьер-министра Норвегии (2000-2001 и 2005-2013), возглавляет Североатлантический альянс с 1 октября 2014 года. Его мандат на этом посту дважды продлевался, сейчас он будет занимать эту должность до 30 сентября 2022 года, таким образом, он должен пробыть на посту генсека в общей сложности 8 лет.