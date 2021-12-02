Госдеп США: Беларусь продолжает нарушать международное право

Власти Беларуси по-прежнему нарушают нормы международного права, включая свои обязательства в рамках Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

С таким заявлением выступил в четверг госсекретарь США Энтони Блинкен на заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ, передает ТАСС.

"Беларусь продолжает нарушать международное право и свои обязательства в рамках ОБСЕ. Мы вновь призываем Минск прекратить преследования, освободить всех политических заключенных, прислушаться к требованиям общественности о свободных и честных выборах и отказаться от использования мигрантов в качестве оружия", - сказал он.